L’Inter non si ferma sul mercato e continua a lavorare in questo senso, come dimostra il possibile colpo da 35 milioni di euro.

L’Inter continua a lavorare sul mercato. Malgrado i nerazzurri considerino virtualmente chiusa l’attuale finestra di calciomercato, il club milanese potrebbe comunque puntare su nuovi colpi in vista del futuro prossimo.

Ad esempio, continua a tenere botta la questione del difensore centrale, dato che per la stessa Inter potrebbe essere molto importante cercare e trovare sulla finestra dei trasferimenti. Con Palacios in uscita, infatti, i centrali del reparto difensivo a disposizione sarebbero soltanto cinque.

Che arrivi una certezza o un giocatore low cost, quindi, non è da escludere un nuovo acquisto pensato per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu e del suo staff. Uno in particolare, che rappresenterebbe un potenziale colpo da 35 milioni di euro. Cerchiamo di capire e approfondire meglio di cosa si tratta più nello specifico.

Inter, occhio al colpo da 35 milioni: i dettagli

L’Inter sta ragionando sul da farsi per quanto riguarda il difensore centrale, e in caso questa sessione di mercato terminasse in questo modo, i nerazzurri potrebbero fiondarsi a gennaio su Pietro Comuzzo della Fiorentina, offrendo una cifra di circa 35 milioni di euro. Stiamo parlando del difensore centrale classe 2005 di piede destro. Dotato di buone doti fisiche e tecniche, gode pure di ottime capacità di posizionamento e legge molto bene il gioco.

Potrebbe essere ideale nella rosa a disposizione di Cristian Chivu. Nonostante la giovane età, ha già messo in mostra una certa maturità in mezzo al campo, quindi potrebbe facilmente diventare un grande leader oltre che una risorsa fondamentale in difesa. Il calciatore, peraltro, sarebbe assolutamente in linea con i dettami anagrafici pretesi dal fondo Oaktree. Il suo contratto presenta una scadenza fissata al 2029, quindi per strapparlo alla Fiorentina è necessaria un’offerta molto importante. Anche se il cartellino del giocatore in questione è di 25 milioni, infatti, potrebbero non essere sufficienti per portare il difensore a Milano.

Proprio per questo motivo, 35 milioni di euro potrebbe rappresentare benissimo l’offerta giusta per i viola. Se ne parlerebbe comunque più per gennaio che per gli ultimi giorni di agosto, anche perché ormai il calciomercato estivo è agli sgoccioli. A prescindere da ciò, staremo a vedere. Il difensore centrale per il club lombardo potrebbe essere presto una priorità, e Comuzzo è un profilo ideale per le necessità dei nerazzurri dentro e fuori dal campo.