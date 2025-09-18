Dopo un avvio di campionato esaltante l’Inter frena bruscamente e pensa al mercato: spunta un nome a sorpresa per gennaio: altro che Lookman.

L’Inter aveva iniziato la stagione con il piede giusto, anzi, con una vera e propria dimostrazione di forza. Il 5 a 0 rifilato al Torino alla prima giornata aveva dato l’impressione di una squadra solida, compatta e pronta a confermarsi protagonista assoluta del campionato.

Però, come spesso accade nel calcio, le certezze durano poco. Le due sconfitte una casalinga contro l’Udinese e la rocambolesca caduta all’Allianz Stadium contro la Juventus hanno improvvisamente incrinato l’entusiasmo e aperto nuovi interrogativi.

Pronto per l’Inter: ecco chi arriva al posto di Lookman

La società non vuole farsi trovare impreparata. Dopo settimane estive passate a inseguire il caso Lookman, con trattative, voci e smentite che hanno infiammato il mercato, adesso sembra sia arrivato il momento di chiudere la telenovela. I dirigenti nerazzurri hanno deciso di guardare avanti e virare su un profilo differente, più giovane, capace di rappresentare un investimento non solo immediato ma anche per il futuro.

Il giocatore in questione potrebbe approdare a Milano già nel mercato invernale. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur su X, infatti, l’Inter starebbe monitorando da vicino Malick Fofana, attaccante belga di origini guineane classe 2005 che oggi veste la maglia del Lione. Il suo nome non è di quelli che scaldano subito i cuori dei tifosi più nostalgici, ma chi lo ha visto giocare assicura che siamo di fronte a uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo.

Del resto, i numeri parlano chiaro. Lo scorso anno Fofana ha messo a segno 11 gol complessivi, mostrando una continuità sorprendente per un ragazzo della sua età. Non è solo una punta d’area, ma un giocatore moderno, rapido, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e creare superiorità con dribbling e accelerazioni. Senza ombra di dubbio il suo profilo sembra perfettamente in linea con la volontà dell’Inter di ringiovanire l’organico, portando freschezza e nuove energie in un reparto che ha bisogno di alternative.

Certo, parlare di gennaio significa ancora ragionare in prospettiva. La trattativa con il Lione non si annuncia semplice, anche perché il club francese è noto per valorizzare al massimo i suoi giovani e venderli solo al prezzo giusto. Però la volontà dei nerazzurri di puntare forte su di lui è ormai chiara, anche alla luce delle difficoltà incontrate nelle ultime uscite stagionali.

I tifosi, intanto, osservano con attenzione. Dopo l’illusione estiva e le voci continue su Lookman, questa volta ci si aspetta un epilogo diverso. Perché Fofana non è solo un nome da aggiungere alla lista dei desideri, ma rappresenta la possibilità concreta di dare nuova linfa a una squadra che, per restare competitiva fino in fondo, ha bisogno di ritrovare certezze e di lanciare giovani in grado di fare la differenza.