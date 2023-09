La conferenza stampa del centrocampista dell’Inter e della Nazionale Nicolò Barella in vista della gara contro la Nord Macedonia

In conferenza stampa il centrocampista dell’Inter Barella ha rilasciato qualche dichiarazione sulla nuova Nazionale. Ecco le parole riportate da TMW.

INTER – «Sicuramente la scorsa stagione è stata molto bella, abbiamo giocato contro le squadre più forti d’Europa e del mondo e questo aiuta a migliorare. Una cosa che devo migliorare? Il mio carattere».

FINALI EUROPEE – «Nelle coppe europee bisogna essere bravi e avere rose lunghe, oltre che fortunati. Ma la fortuna te la devi cercare perché non ci sono partite facili. Grandi meriti per chi è arrivato in finale, poi nel calcio come nella vita si vince e si perde».

SPALLETTI – «Il mister ha sempre fatto giocare benissimo le sue squadre, col Napoli ha giocato il miglior calcio. Le idee non solo con la palla, ma anche nei movimenti e nella fase difensiva. Idee nuove da testare in campo».

PALLONE D’ORO – «Io sono orgoglioso di rappresentare l’Italia in questa lista e sicuramente qualche altro italiano poteva esserci. Un grande grazie a chi mi ha permesso di arrivare fino a qui».

L’articolo Barella: «Orgoglioso di rappresentare l’Italia. Inter? Vogliamo migliorare» proviene da Inter News 24.

