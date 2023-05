Barella: «Orgoglioso di vincere con l’Inter. Fiorentina Squadra di qualità, sarà tosta»

Nicolò Barella al Matchday programme dell’Inter ha parlato del percorso in Coppa Italia fino alla finale di questa sera contro la Fiorentina:

PERCORSO – Non è stato un percorso facile, ci sono stati anche momenti di difficoltà come nella prima sfida contro il Parma che ci siamo giocati ai supplementari. Come è successo in tutta la stagione, il lavoro di squadra ci ha permesso di andare oltre e proseguire verso i nostri obiettivi. Eravamo convinti e consapevoli di poter arrivare fino in fondo a questa competizione.

SEMIFINALE CON LA JUVE – È stato un momento bellissimo, San Siro è esploso di gioia! Il gol di Dima ci ha permesso di poter gestire il risultato e staccare il biglietto per la finale. Siamo felici e orgogliosi di esserci anche quest’anno e faremo di tutto per ripeterci e portare il trofeo a Milano.

DUE FINALI DA GIOCARE – Quando sei bambino sogni di vivere momenti come questi. Voglio godermi ogni singolo minuto di questo finale di stagione. Cosa direi al piccolo Nicolò? Che ha fatto bene a credere nei suoi sogni! Aver vinto con questa maglia e avere la possibilità di giocare in palcoscenici importanti per me è motivo di grande orgoglio, l’ho sempre detto. Quando scendo in campo cerco di dare tutto me stesso per poter aiutare la squadra e i miei compagni. Penso che la differenza la faccia il gruppo: noi anche nei momenti meno brillanti siamo sempre rimasti uniti perché sapevamo che continuando a dare tutti quel qualcosa in più i risultati sarebbero arrivati e così è stato.

FIORENTINA – La Fiorentina è una squadra di qualità, con bravissimi giocatori, se ha raggiunto la finale è perché ha fatto vedere qualcosa in più rispetto alle altre avversarie. Sappiamo che non sarà una gara facile, ma scenderemo in campo per vincere e portare a casa il trofeo.

