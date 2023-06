Sono tantissime le voci di mercato riguardanti l’ex centrocampista del Cagliari: i nerazzurri però sono sereni.

Il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha parlato del mercato dell’Inter e di possibili offerte per Barella. “Su Barella la settimana è stata piena di notizie. L’Inter al momento non ha ricevuto alcuna offerta ufficiale dal Newcastle ed è importante dire che i nerazzurri non cederanno il giocatore per 50 milioni di sterline”.

Jurgen Klopp

“Rumors sul Chelsea per Barella Sono informati sul calciatore, ma il Chelsea è maggiormente interessato a Caicedo, il focus del club è su di lui al momento. Su Nicolò bisogna fare attenzione al Liverpool perché Klopp è sempre stato un suo grande estimatore. Vedremo cosa succederà, il nome è nella lista dei Reds come quello di altri centrocampisti. È giusto sottolineare che Barella è un grande tifoso dell’Inter e ha un lungo contratto, inoltre è molto contento in nerazzurro e il club lo è del suo rendimento. La situazione Barella va tenuta sotto controllo soprattutto in caso di super offerte, ma al momento è tranquilla nonostante i rumors”.

