Ecco le parole di Franco Baresi, l’ex giocatore rossonero parla così a SportMediaset in vista della Supercoppa, le parole sul Milan: “Il Milan non viene da un periodo felicissimo, ma è convinto di far bene. Veniamo da una stagione incredibile, ci meritiamo questa finale e la squadra non deve mai togliersi di testa la convinzione di poter far bene contro chiunque. Abbiamo ottimi giocatori e consapevolezza.“

Il portiere del Lille, Lucas Chevalier, parla così di Mike Maignan ex compagno di squadra, le parole a Milannews.it: “Per me Mike è stato come un grande fratello, soprattutto all’inizio quando mi ha aiutato a fare il passo nel mondo del calcio professionistico. Poteva anche non darmi tutta quell’attenzione. Ma lui c’era dall’inizio alla fine e grazie a lui ho imparato tantissimo quotidianamente. Essendo molto esigente con se stesso e di conseguenza un portiere molto completo, io provo a riprodurre le sue gesta ben sapendo che siamo due portieri diversi, con stili differenti. Ci tengo a ricordare che il portiere del Milan ha avuto un grande impatto sulla mia carriera.“

