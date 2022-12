Walid Cheddira pareggia i conti al San Nicola contro il Genoa: dal Mondiale al ritorno a Bari, l’attaccante no stop raggiunge la doppia cifra

Dopo aver disputato il Mondiale storico con il suo Marocco e aver raggiunto la semifinale, l’attaccante è rientrato quasi subito a Bari per dare il suo contribuito nelle ultime partite del 2022. Decimo gol in campionato per Cheddira e doppia cifra raggiunta in Serie B.

