Le parole di Beppe Iachini, allenatore del Bari, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Catanzaro. I dettagli

Beppe Iachini ha parlato a RadioBari della sconfitta del Bari sul campo del Catanzaro nell’ultima giornata di Serie B.

PAROLE – «Il Bari oggi non è mai stato in difficoltà, alla prima punizione c’è stato il gol. La squadra ha reagito e ha giocato a calcio, siamo stati aggressivi e intensi nonostante abbiamo avuto due giorni per preparare la partita. Abbiamo avuto situazioni per poter pareggiare, non siamo riusciti a metterla dentro. Rispetto al Sudtirol c’è stato un altro spirito e c’è stato gioco. Oggi la squadra ha pagato fin troppo, è stata la gara più bella dal mio arrivo. Usciamo da qui con la consapevolezza di meritare un risultato diverso contro una squadra che mette tutti in difficoltà. Sono dispiaciuto per i tifosi e per i ragazzi ma la strada è questa, così i punti arriveranno. Il risultato è bugiardo, oggi meritava il Bari per atteggiamento. Questa è la strada che porterà anche gli attaccanti a tornare a segnare. Hanno aggredito alti e questa è la mentalità che voglio, non quella che ho visto a Bolzano. ClassificaVediamo una partita per volta, cerchiamo di correggere gli errori e portiamo avanti i concetti che la squadra deve assimilare. Giorno dopo giorno, video e campo, dobbiamo continare così».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG