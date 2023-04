Barrenechea nella Juve dei grandi: il messaggio speciale della Next Gen per la promozione del centrocampista argentino

Barrenechea da oggi è diventato a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra della Juve di Allegri dopo la fruttuosa esperienza nella Juventus Next Gen.

👏 Complimenti Enzo ⚪️⚫️ https://t.co/4lxLURs1TY — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) April 1, 2023

Proprio la formazione giovanile militante in Serie C, dal suo profilo Twitter, ha voluto mandare un messaggio speciale al centrocampista argentino per l’importante promozione: «Complimenti Enzo».

Barrenechea già da diverse settimane era stato aggregato in prima squadra.

