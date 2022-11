Sono queste le parole di Marco Barzaghi, che sul suo canale Youtube parla del mercato dell’Inter, ecco le sue parole.

Ecco le parole del giornalista Marco Barzaghi che parla del mercato dell’Inter, così sul suo canale Youtube: “Si è diffusa la voce che ter Stegen potrebbe andare al Bayern Monaco per sostituire Neuer e che, dunque, il Barcellona possa fare un’offerta da circa 30 milioni di euro all’Inter per Onana. Che, a sua volta, potrebbe cautelarsi e puntare tutto su Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta“.

Conclude su De Vrij: “Forse a fine stagione andrà via anche de Vrij, che non ha convinto pienamente e che non chiede uno stipendio basso. Anzi, secondo le mie fonti, chiede ancora di più di quello che guadagna attualmente. Forse perché ci sono delle squadre inglesi disposte a dargli 5 milioni“.

