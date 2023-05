A DAZN, Andrea Barzagli ha commentato così il crollo dei bianconeri.

BARZAGLI – «La Juventus non aveva nemmeno iniziato male. La sua forza, che è stata la difesa, stasera non ha retto per niente. C’è da dire che una questione mentale c’è per questi ragazzi, è anche normale. La partita è stata brutta».

