L’ex Juve Andrea Barzagli ha dato un consiglio all’Inter in vista del derby d’Italia in programma domenica 4 febbraio: le parole

Intervista decisamente corposa quella rilasciata da Andrea Barzagli su Tuttosport stamane. Ecco un estratto delle parole del ex difensore verso il big match Inter–Juve.

LA FORZA DELLA JUVE – «La forza della Juventus di quest’anno è l’aver saputo inserire dei giovani che hanno saputo impattare in modo clamoroso sul rendimento. Se la Juventus è seconda lo deve all’aver trovato questi giovani, perché sapete cosa succede? Questi sono ragazzi che hanno personalità, sempre indispensabile per giocare nella Juventus, e non hanno paura di sbagliare, quindi si crea una concorrenza vera in settimana, soprattutto con un allenatore come Allegri che ha dimostrato di saper dare loro fiducia, quindi tutti partono sapendo che il posto non è assicurato. E questo alza sempre il livello».

L’INTERVISTA INTEGRALE A BARZAGLI

L’articolo Barzagli consiglia l’Inter: «La forza della Juve è questa, Allegri è bravo a…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG