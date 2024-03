Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Juventus e delle prospettive del club

Grande difensore della Juventus nello scorso decennio, oggi opinionista di DAZN, Andrea Barzagli parla con La Gazzetta dello Sport della sua ex squadra: il presente e le prospettive.

LA CRISI DELLA DIFESA – «Quando ha perso consapevolezza, è venuta meno anche la sua caratteristica principale: la solidità. É successo tra il pareggio con l’Empoli e la sconfitta nel derby d’Italia: lì è girata la stagione, è sfumato il sogno della rincorsa all’Inter e probabilmente è calata l’attenzione. Per le caratteristiche di questa Juventus, è fondamentale tornare ad alzare il muro per mettersi alle spalle il periodo di appannamento e ritrovare vittorie e continuità».

CALAFIORI – «Giovane e italiano, mi piace: è un profilo da grande club. É da Juve. Sta trovando continuità da centrale, ma penso che ai bianconeri serviranno anche dei terzini di ruolo».

DJALO E HUIJSEN – «Il portoghese è reduce da una lunga inattività dopo l’infortunio al ginocchio: è più semplice inserire in corsa un attaccante o un centrocampista piuttosto che un difensore. Huijsen sta dimostrando qualità, personalità e sta facendo qualche errore normale per la sua età: tutta esperienza. La Juve lo conosce e valuterà se riportarlo a Torino».

KOOPMEINERS – «É un ottimo giocatore, conosce bene il campionato italiano e soprattutto è uno che garantisce gol e assist. Sono caratteristiche non così comuni per un centrocampista e anche per questo giustamente molto ricercate»

