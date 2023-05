Barzagli sorpreso da un giocatore della Juve: «Ha avuto un grandissimo impatto». Le parole dell’ex bianconero

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha parlato ospite della Milano Football Week.

Così su Federico Gatti: «Deve fare un percorso perché stare nella Juventus non è semplice. Ha avuto già un grandissimo impatto, è stato bravo a tenersi pronto perché ha avuto un periodo in cui non giocava. Lo vedremo nei prossimi anni, perché nelle grandi squadra starci dentro vuol dire esser forti».

