Barzagli svela: «Lui può essere un’occasione per la Juve. E su Berardi…». Le parole dell’ex difensore alla Gazzetta

Barzagli in un’intervista alla Gazzetta ha detto la sua su Zaniolo e Berardi, giocatori accostati alla Juve in chiave mercato. Queste le parole dell’ex difensore.

ZANIOLO E BERARDI – «Zaniolo ha qualità importanti. Sinceramente nella Juve di qualche anno fa non lo avrei visto: non per il talento ma per una questione di mentalità. Ma per il nuovo progetto bianconero potrebbe rivelarsi un’occasione. Sarebbe interessante vedere alla Juve o in un top club di Champions anche Berardi».

LE PAROLE INTEGRALI

