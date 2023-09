L’ex centrocampista tedesco Mario Basler critica pesantemente la scelta del difensore francese di diventare un giocatore nerazzurro.

Mario Basler all’interno del suo podcast ha parlato del trasferimento all’Inter di Banjamin Pavard. “Come gli è venuta l’idea di lasciare la Baviera e andare a Milano? C’è da chiedersi cosa gli è passato per la testa. O da cosa sia stato colpito in testa. Quello che si sente è che non andava affatto d’accordo con Tuchel”.

Uefa Champions League

“Doveva esserci molta tensione tra loro due. Questo lo può capire anche uno che non tifa Bayern. Adesso hai Mazraoui in quella posizione che penso stia andando molto bene. C’è anche la domanda: se la pressione dovesse aumentare, sarà in grado di ricoprire quel ruolo per un’intera stagione? Cosa succede se si fa male? Inutile mettersi lì e dire che non sapevamo che Pavard se ne sarebbe andato, ma Pavard aveva annunciato già da settimane e mesi che voleva andarsene. Questo, credo, lo può capire anche un non tifoso del Bayern“.

L’articolo Basler: “Cosa ha colpito la testa di Pavard? Come gli è venuta l’idea di lasciare il Bayern per andare all’Inter?” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG