Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, è intervenuto nel postpartita del match vinto dai nerazzurri contro l’Atalanta

Al termine di Inter Atalanta, Alessandro Bastoni ha commentato così la vittoria ottenuta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

4 PARTITE E 4 GOL, SAPEVAMO DI ESSERE COSÌ FORTI? – «La finale di Istanbul ci ha lasciato tanto. Abbiamo perso una grande opportunità ma a livello di consapevolezza ci ha dato tanto. Siamo felici, stiamo bene insieme, lavoriamo tanto e siamo contenti di raggiungere questi traguardi».

L’EUROPA CI TEME? – «Stiamo bene, è un percorso che va avanti da diversi anni. Stiamo crescendo e maturando anche noi che 5-6 anni fa non eravamo ancora pronti per determinati traguardi».

L’ABBRACCIO DELLA SQUADRA AD INZAGHI – «Sappiamo quanto è importante la forza del gruppo. Siamo stati tutti in discussione in un periodo dell’anno scorso per le critiche. E’ una rivincita di tutti, anche del mister».

DIFENSORI IN ATTACCO – «Una cosa sulla quale stiamo lavorando, Inzaghi è stato importantissimo in questo. All’inizio non ero così mobile. Dobbiamo essere tutti concentrati e metallizzati. E’ un gioco corale e siamo contenti».

