Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha ammesso di essere molto vicino a prolungare il suo contratto.

Anche Alessandro Bastoni ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Coppa Italia. “Siamo contenti perché è sempre bello vincere un trofeo dopo che abbiamo subito tante critiche. Abbiamo vinto una finale di Coppa Italia e avremo quella di Champions, ma prima c’è l’Atalanta. Poi ci concentreremo sulla storia”.

“Ho sempre detto che sto bene qua, non mi sono mai nascosto. Io e la società siamo sulla stessa lunghezza d’onda, penso che continueremo insieme e sono felice. La gara di oggi non l’abbiamo preparata per prendere gol così presto, non era il nostro obiettivo (ride, ndr). La Fiorentina è una squadra forte, conoscevamo le difficoltà anche dopo aver guardato le gare di campionato. Volevamo isolare gli attaccanti per fargli male come successo per i due gol“.

