Bastoni: «La finale di Istanbul ci ha lasciato tanto. Critiche? E’ una rivincita di tutti». Le dichiarazioni

Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta cha ha portato i nerazzurri a +12 sulla Juve.

4 PARTITE E 4 GOL, SAPEVAMO DI ESSERE COSÌ FORTI? – «La finale di Istanbul ci ha lasciato tanto. Abbiamo perso una grande opportunità ma a livello di consapevolezza ci ha dato tanto. Siamo felici, stiamo bene insieme, lavoriamo tanto e siamo contenti di raggiungere questi traguardi».

L’ABBRACCIO DELLA SQUADRA AD INZAGHI – «Sappiamo quanto è importante la forza del gruppo. Siamo stati tutti in discussione in un periodo dell’anno scorso per le critiche. E’ una rivincita di tutti, anche del mister».

