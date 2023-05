Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni racconta il rapporto fraterno che ha con Nicolò Barella e come sta vivendo l’atmosfera del derby.

Prime Video ha intervistato Alessandro Bastoni che ha parlato della gara di stasera ma non solo. “Fa un bell’effetto sentire l’Inter in semifinale di Champions dopo tutto questo tempo. Dopo il 3-1 in campo ho già pensato al derby della semifinale. Il momento più bello è stato quando hanno acceso le torce dopo il Benfica, non lo dimenticherò mai. Per 7-8 anni ho sempre fatto Cremona-Bergamo, la facevo con mio padre, un sacco di km insieme”.

Alessandro Bastoni-Luca Caldirola

“Anche nei momenti più bui i miei genitori mi sono sempre stati vicini, loro ti danno l’energia per andare avanti. 20 anni fa sono stati due pareggi, ora si andrebbe avanti. Non ero quasi ancora nato, capisco che possa essere un trauma. Ma non può essere una vendetta, non pensiamo alla rivincita. Io e Barella abbiamo un grande rapporto anche fuori dal campo, per quello mi viene facile cercarlo anche in campo. Lui fa sempre quel movimento, devo mettergliela lì e lui fa gol. Arrivati qua la finale è un obiettivo, bisogna fare di tutto per arrivarci. Sono molto legato ai miei capelli, sarei disposto a rasarmi per arrivare in finale”.

L’articolo Bastoni: “Non dimenticherò mai le torce accese contro il Benfica, stasera non può essere una rivincita del 2003” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG