Alessandro Bastoni ha parlato della finale di Champions League di sabato 10 giugno tra Manchester City e Inter e del cammino nerazzurro

A Sport Mediaset, Alessandro Bastoni suona la carica in vista del capitolo finale della Champions League, in scena ad Istanbul sabato 10 giugno tra Inter e Manchester City:

CHAMPIONS, SOGNO O REALTA’?- «Se mi avessi fatto questa domanda ad inizio stagione avrei detto che aver raggiunto la finale è un sogno, perché sono in pochi a poter giocare la finale di Champions. Arrivati a questo punto però ti dico che è assolutamente da concretizzare, il traguardo è vicino e vogliamo far bene»

MANCHESTER CITY- «Sarebbe da stupidi non pensare di poterli battere, siamo arrivati qui facendo un grande cammino. Abbiamo sfidato e battuto squadre forti grazie all’unione e il gruppo, proveremo a farlo anche con il City».

SEGRETO DELL’INTER– «Prima che calciatori, siamo uomini. Ci siamo guardati in faccia, ci siamo detti quali erano i problemi e siamo riusciti a superarli. Da gennaio in poi abbiamo invertito la rotta e siamo tornati a dare tutto l’uno per l’altro e siamo arrivati fino a qua»

LUKAKU- «Ha avuto un infortunio davvero brutto, soprattutto per un giocatore con la sua muscolatura. Ha avuto bisogno di tempo per tornare, ma per fortuna adesso è tornato e ce lo godiamo»

