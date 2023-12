Alessandro Bastoni è pronto a rientrare in gruppo dopo lo stop forzato per l’infortunio al polpaccio

Nella mattinata di oggi il centrale tornerà a lavorare con la squadra nerazzurra ed è pronto per l’Udinese. Come riporta Tuttosport, Inzaghi però è propenso a farlo partire dalla panchina e utilizzarlo l’ultima mezz’ora per poi averlo dall’inizio in Champions contro la Real Sociedad.

L’articolo Bastoni torna in gruppo: Udinese e Real Sociedad, l’idea di Inzaghi proviene da Inter News 24.

