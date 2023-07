Kyle Walker è pronto a cambiare aria in questa sessione di mercato, il terzino inglese avrebbe già accettato l’offerta del Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da Sky Sport De, City e bavaresi si incontreranno mercoledì prima dell’amichevole in programma in Giappone per trovare l’intesa sul trasferimento del terzino.

