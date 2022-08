Rodrigo Becao, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta dell’Udinese contro il Milan. Le sue parole:

«Peccato davvero il risultato finale, – dice il difensore – siamo riusciti a segnare presto ma non a tenere il punteggio fino alla fine. Ci sta, è il calcio, abbiamo commesso degli errori ma cercheremo di migliorare per il futuro”. Il Milan e “Questa partita ormai è il passato. Il gruppo è giovane e ci sono ragazzi nuovi che devono capire il sistema di gioco. Non abbiamo scuse, ora pensiamo alla Salernitana”, continua Becao. Che conclude: “Sono felice per il gol, mi piace segnare e aiutare la squadra, ma l’importante è sempre il risultato finale. Lavoreremo per migliorare sempre»

