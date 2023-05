Behrami: «Lotta Champions? Il Milan c’è, deve fare la corsa su…». L’ex calciatore sulla lotta per la qualificazione, con Inter e Lazio

Nel salotti di Dazn, Behrami ha parlato della corsa Champions e del percorso del Milan dopo la vittoria contro la Sampdoria.

LE PAROLE – «Il Milan è in piena lotta Champions e deve fare la corsa sull’Inter. Perché la Lazio ha un calendario abbordabile, per l’Inter non è così. Ha squadre fisiche, penso al Torino, all’ultima e per loro non sarà così semplice»

The post Behrami: «Lotta Champions? Il Milan c’è e deve…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG