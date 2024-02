L’ex centrocampista Valon Behrami ha detto la sua sulle difficoltà che i nerazzurri stanno trovando per il prolungamento del contratto del capitano.

Valon Behrami a DAZN ha parlato di Inter-Juventus e tanto altro. “L’Inter deve fare attenzione alle ripartenze, Juve chiusa dietro ma bravi a ripartire con Yildiz che lega bene con Vlahovic. Sugli esterni le mosse chiave perché a centrocampo ci sarà molto traffico“.

Sulla partita

“La cosa che salta all’occhio è che abbiamo parlato di Chiesa come un grande giocatore del calcio italiano e poi Yildiz a 18 anni si prende il suo palcoscenico. Impressionante come questo giocatore sia riuscito ad imporsi finora. L’Inter ha trovato l’equilibrio in attacco perché ha due titolari e gli altri due si alternano. Vlahovic sta vivendo una fase nella quale vuole dimostrare quanto vale“.

Simone Inzaghi

Sul futuro del tecnico interista

“Possibilità che Inzaghi lasci l’Inter in caso di vittoria dello scudetto? Credo che l’Inter stia costruendo la sua idea come squadra più che in base all’allenatore e qualora lui decidesse di lasciare Milano, il club non sarebbe impreparato. Non vedo una costruzione esclusiva in base al tecnico”.

Sul rinnovo del Toro

“Il rinnovo di Lautaro? Se non è arrivato è perché evidentemente la sua richiesta è lontana dalla proposta del club. L’argentino è un giocatore molto incisivo, ci sono pochi giocatori con le sue qualità. Credo che il Real se non fosse andato su Mbappé sarebbe andato sull’attaccante dell’Inter anche se il giocatore francese ha più appeal dal punto di vista mediatico. Sicuramente sarebbe l’ideale per un club inglese. Ma credo anche che se a fine anno l’Inter ha vinto il campionato, l’attaccante argentino può chiedere quello che vuole e allora lì cambia la trattativa“.

