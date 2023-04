La squadra di Simone Inzaghi è arrivata ieri pomeriggio a Lisbona ed ha messo piede nel campo dove stasera si disputerà Benfica-Inter

Cresce l’attesa per Benfica-Inter che andrà in scena stasera al da Luz di Lisbona, dove ieri sera la squadra di Simone Inzaghi ha fatto un sopralluogo per testare le condizioni del terreno di gioco. Queste le foto pubblicate sui canali social ufficiali del club nerazzurro.

Il fischio d’inizio per stasera è previsto alle ore 21:00.

L’articolo Benfica-Inter, ieri i nerazzurri hanno testato il campo del da Luz – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG