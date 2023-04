Roger Schmidt è ancora polemico, anche al termine di Inter-Benfica. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei portoghesi

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter-Benfica, Roger Schmidt ha risposto così alle domande dei giornalisti.

L’INTER PUÒ VINCERE LA CHAMPIONS? –: «Sicuramente possono raggiungere la finale, col Milan è una partita aperta. Dall’altra parte ci sono due grandi squadre, ma in una sola partita tutto è possibile. Prima devono battere il Milan, poi potrebbero avere la chance di vincere».

IL BENFICA POTEVA ESSERE PIÙ OFFENSIVO? –: «Serve il giusto equilibrio, non dovevamo pensare a giocare soltanto in attacco. Ne abbiamo avuti 70 per segnarne 3, ma credo che l’approccio sia stato molto buono. Abbiamo segnato tre reti, ma il problema è stato uno solo, ne abbiamo subiti tre. Abbiamo giocato il peggior match in Champions della stagione, al Da Luz, l’Inter ne ha approfittato».

SULLA PARTITA –: «Sono un po’ deluso, avremmo potuto raggiungere le semifinali, ma il primo gol ci ha complicato le cose. Credo che la concentrazione è stata ottima, per 90 minuti abbiamo giocato molto bene, non è facile contro l’Inter, sono bravi a difendere dentro l’area. Purtroppo abbiamo concesso il gol dopo il pareggio, non siamo stati fortunati con le decisioni dell’arbitro, c’era un chiaro rigore dopo quello della settimana scorsa. Siamo stati sfortunati, c’era un chiaro rigore, non ho capito perché il VAR non ha controllato. È successo anche all’andata, possono cancellare il VAR, così non ha senso nel calcio».

L’articolo Benfica, Schmidt non ci sta: «Sono deluso, c’era un chiaro rigore per noi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG