Bennacer festeggia il ritorno in nazionale: «Felicità immensa». La FOTO pubblicata sul proprio profilo social

Il centrocampista del Milan Bennacer ha pubblicato sul proprio profilo X un post per il ritorno in campo con l’Algeria impegnata in Coppa d’Africa.

Immense bonheur de retrouver l'équipe nationale avec une victoire #TeamDZ pic.twitter.com/B0Vzic8uCh — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) January 5, 2024

MESSAGGIO – «Felicità immensa nel ritrovare la Nazionale con una vittoria».

