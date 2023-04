Bennacer: «Il Milan è un grande club e il duro lavoro porta i risultati». Le parole del centrocampista rossonero

Ismael Bennacer ha parlato ai microfoni dell’UEFA Champions League Magazine in vista della sfida contro il Napoli. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

IBRAHIMOVIC – «Vuole che ognuno dia tutto. Errori non sono ammessi. Questo ha giocato una parte nei nostri recenti successi. Abbiamo visto che il duro lavoro porta i risultati. Siamo meticolosi, si migliora solo quando ci si sforza per arrivare alla perfezione. Non bisogna lasciare nulla al caso, anche se non dipende da noi. E’ così che arrivi al top».

FASCIA DA CAPITANO – «E’ un grande onore e una ricompensa per il duro lavoro. E’ una responsabilità. Significa tante cose perchè il Milan è un grande club. Come capitano devi essere un esempio dentro e fuori dal campo».

MILAN – «Nessuno ti deve dire quanto sia speciale questa squadra, lo capisci da solo di essere in uno dei club più grandi e puoi respirare ogni giorno la pazzesca storia del Milan. Ecco perché sono innamorato di questo club».

