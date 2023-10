Bennacer torna a correre a Milanello dopo questi mesi trascorsi lontano dai campi: ha messo quella data nel mirino

A Milanello in queste ore si rivedrà Ismael Bennacer, che per motivi fisici ha dovuto saltare l’ultima parte dello scorso campionato e i primi mesi dell’attuale stagione.

Dopo mesi di terapie per recuperare dalla lesione alla cartilagine del ginocchio riprenderà ad allenarsi al centro sportivo del Milan. Per il rientro in campo potrebbero volerci altri due mesi: l’algerino spera di essere convocato entro a fine di dicembre.

The post Bennacer torna a correre a Milanello: ha messo quella data nel mirino appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG