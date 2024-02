Karim Benzema, attaccante dell’Al-Ittihad, ha parlato al termine del match contro gli uzbeki del Navbahor Namangan

Karim Benzema, attaccante dell’Al-Ittihad, ha parlato al termine del match contro gli uzbeki del Navbahor Namangan. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sono tornato e ora sto meglio. La storia della mia partenza non è vera e sono felice in Arabia Saudita. Non ho problemi con Gallardo, tutti quelli che dicono che voglio tornare in Europa sono bugiardi. Sono molto felice ad Al Ittihad. Da parte mia non ho problemi con nessuno. Chiedete all’allenatore della mia assenza, io ero pronto per lo stage a Dubai».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG