Berardi esce allo scoperto: «Ho provato a lasciare il Sassuolo, ma…». Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Domenico Berardi è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Sassuolo-Lecce. Di seguito le sue parole su un possibile addio ai neroverdi.

BERARDI – «Qualche anno fa ho avuto la possibilità di andare via, ma non ho mai fatto il passo perché forse ero giovane e non mi sono buttato. Da tre anni a questa parte ho sempre provato ad andare via ma sono sincero e non ho mai trovato una squadra giusta che mi volesse. Allora ho deciso di rinnovare con questa famiglia, perché mi ha cresciuto sin da bambino e non potevo fare altro».

