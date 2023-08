Berardi Juve, Marchetti sull’affare: «Nome tornato di moda, ma in questo momento…»

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato negli studi di Sky Sport del possibile trasferimento di Domenico Berardi alla Juventus. Ecco le sue parole.

PAROLE – «Berardi è un nome tornato di moda. In questo momento, per quanto ci risulta, non ci sono le condizioni per poter iniziare questa trattativa. Infatti ad oggi la Juventus non può permettersi le richieste economiche del Sassuolo. Può accadere di tutto: nel caso in cui ci fossero nuove uscite e dovessero aumentare i soldi la Juve potrebbe decidere di ritornare sul giocatore».

