Berardi Juve, sarà la volta buona per l’arrivo dell’attaccante in bianconero? Storia di un affare che, ad oggi, non si è mai concretizzato

E così, come capita ormai da diverse sessioni di calciomercato, il nome di Domenico Berardi torna ad essere accostato alla Juventus. A differenza degli scorsi anni, però, ora l’affare sembra potersi chiudere con una fumata bianca, vista anche la volontà dello stesso attaccante e capitano del Sassuolo di tentare il grande salto in un top club. Mai come a 29 anni, infatti, il talento di Cariati sa di essere forse arrivato all’ultima occasione della sua carriera e anche per questo, a differenza di quanto accaduto nel 2015, dovrebbe essere meno propenso al clamoroso rifiuto.

IL GRANDE RIFIUTO E L’ALTERNATIVA A DI MARIA

I più attenti ricorderanno infatti che Berardi, quasi una decina di anni fa ormai, era stato acquistato dalla stessa Juve con l’ormai scomparsa formula della comproprietà. Bianconeri e neroverdi si erano accordati così, lasciando poi il giocatore in prestito in Emilia, con il piano di farlo poi approdare alla corte di Allegri dopo una stagione. E Mimmo, al Sassuolo, si stava confermando come uno dei talenti più interessanti del calcio italiano, segno di come la Signora, ancora una volta, ci avesse visto più lungo degli altri. Poi il clamoroso no. Un secco rifiuto al viaggio verso Torino, che prenderà poi invece l’amico e compagno Simone Zaza. E, proprio per come andrà a finire l’avventura juventina di quest’ultimo, Berardi ribadirà più che mai la sua volontà di non cambiare squadra. Si è detto tanto della sua fede interista da bambino, da lui stesso ammesse più volte, ma il vero motivo sarebbe stato proprio la paura di bruciarsi, quella di confrontarsi con un ambiente più grande di lui ai tempi.

E così ci si è riprovato anche 12 mesi fa, quando Berardi era il primo nome sulla lista delle alternative di Cherubini per l’acquisto di quell’esterno offensivo che Allegri chiedeva a gran voce. L’obiettivo principale era infatti quel Di Maria che poi arriverà davvero, ma solo facendo intravedere a sprazzi la sua classe in Serie A. Non si può quindi parlare, almeno in questo caso, di rifiuto da parte di qualcuno ma, semplicemente, non era un obiettivo prioritario come lo sarebbe diventato invece in questi ultimi giorni. Ma come giocherebbe Berardi in questa Juventus?

QUALE JUVE CON BERARDI?

Nel corso di questi ultimi mesi, la Juve di Allegri si è assestata con un 3-5-2 come modulo principale, sul quale è stata effettuata anche la preparazione estiva tra USA e Continassa. A meno di stravolgimenti tattici dell’ultimo minuto, quindi, Berardi dovrebbe riuscire a ritagliarsi uno spazio in uno schieramento non propriamente congeniale alle proprie caratteristiche. Da escludere la possibilità di vederlo esterno a tutto campo, a questo punto verrebbe da pensare che possa essere lui la seconda punta al fianco di Vlahovic (o Lukaku?) al posto di Chiesa. Ma uno deve essere per forza l’alternativa all’altro? Non propriamente, visto che entrambi si troverebbero certamente più a loro agio in un più moderno e offensivo 4-3-3, che qualche volta abbiamo potuto vedere anche nella passata stagione, ma che ha funzionato solo a sprazzi. Una soluzione, soprattutto dovessero rimanere tutti e due gli ex Fiorentina in avanti, come filtra dagli ultimi rumors.

Come ultima spiaggia, anche se potrebbe intrigare molto questo scenario, si potrebbe provare il capitano attuale del Sassuolo in una posizione da trequartista, lì a fungere da collante tra il reparto di centrocampo (in cui si aspetta per questo il ritorno di Pogba) e la coppia d’attacco. Un 4-3-1-2, un 3-4-1-2 (rappresentazione meno equilibrata del 3-5-2 standard allegriano) o anche un 4-2-3-1 di cardiffiana memoria. Ma, per un motivo o per l’altro, ad oggi, la soluzione più probabile sarebbe la prima. Sempre che si riesca a trovare un accordo con Carnevali ovviamente…

