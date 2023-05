Beppe Bergomi ha parlato della sfida dell’euroderby di domani tra Milan ed Inter, con un focus sul modulo granitico di Inzaghi

Beppe Bergomi, lo storico Zio nerazzurro, ha detto la sua della semifinale di Champions League che domani metterà a confronto Milan ed Inter. Sul modulo di Inzaghi (il 3-5-2 per il quale il tecnico nerazzurro è stato spesso bersaglio di critiche) Bergomi si esprime così:

MODULO INTER- «Non ha alternative. Io ci ho pensato tante volte e non me la prendo mai con Inzaghi: con gli uomini che ha, può fare solo quel sistema lì. Non ha un trequartista da uno contro uno, non ha due mediani tipo Krunic o Tonali, di recupero: ha giocatori più tecnici. È una squadra che difficilmente può cambiare»

GIOCO MILAN- «Sono due squadre costruite così. Certo, se devo pensare al calcio europeo, a quello che è oggi, il Milan ha più accelerazioni e cambi di ritmo. Può anche fare una partita difensiva e ripartire, può fare due partite diverse, può aggredire o aspettare. L’Inter invece tendenzialmente deve sempre fare la partita»

L’articolo Bergomi: «Inzaghi col 3-5-2? Non ha alternative» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG