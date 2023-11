L’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi, si è soffermato sulla lotta scudetto in Serie A tra nerazzurri, Juve e Milan: le sue parole

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi dice la sua sulla lotta scudetto che coinvolge Inter, Juve e Milan, soffermandosi maggiormente sui rossoneri e sui bianconeri.

LE PAROLE – «Con la rosa che ha a disposizione il Milan può essere competitivo ma la continuità va trovata anche in Serie A. In Champions si trova sempre qualcosa in più e vediamo se nella continuità del campionato riuscirà a trovare la strada giusta. Se i bianconeri sapranno tenere il passo della squadra di Inzaghi dopo la qualificazione ottenuta La Juve ha ritrovato entusiasmo, soprattutto in casa la squadra bianconera gioca un calcio diverso. Anche se non sono partite spettacolari, fa la partita, è tremendamente solida, ha una durezza mentale importante che rappresenta la mentalità dell’allenatore e la storia della Juventus. E credo che avendo una sola competizione possa stare in alto».

L’articolo Bergomi: «Milan? Può essere competitivo se trova continuità, la Juve…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG