Alexis Sanchez è tornato all’Inter in estate con tanta voglia di fare e dimostrare: adesso ha ripreso la forma e Inzaghi ci punta

Alexis Sanchez, tornato all’Inter in estate dopo una sola stagione passata lontano al Marsiglia, è rientrato a Milano con una grandissima voglia di vittoria. Quelle che caratterizza i campioni del suo calibro. Il cileno, dopo un periodo iniziale d’assestamento fisico, ha ritrovato la forma ed adesso Simone Inzaghi punta su di lui.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il suo gol realizzato all’andata contro il Salisburgo ha certificato la sua ritrovata efficacia in fase realizzativa, mentre la gara d’andata – seppur più opaca e senza gol – ha confermato come la sua forma fisica sia ormai più che discreta. Il tecnico nerazzurro potrà affidarsi a lui nelle rotazioni, anche con un Marko Arnautovic ormai recuperato.

L’articolo Sanchez, la voglia di vincere del cileno: Inzaghi ci punta proviene da Inter News 24.

