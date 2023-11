L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha voluto dire la sua sull’Inter facendo un paragone tra Simone Inzaghi e Antonio Conte

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Inter e Juve.

LE PAROLE – «La Juventus sta cercando di essere più competitiva rispetto allo scorso anno e i numeri lo confermano. Ha diversi problemi a centrocampo e servono alternative, ma il campionato è lungo e ha una difesa rocciosa e un grande attacco. Sono due stili di gioco diversi comunque ma per ora sono distanti solo due punti. In tutto il campionato non ci sono squadre perfette ma l’Inter è la più completa ed è in testa con sicurezza. Difficile che si ripeta un Napoli-bis con una squadra che distanzia le altre, vedremo nei prossimi big match come andrà».

