Bergomi ha parlato nel post-partita di Milan Roma: tutte le dichiarazioni sul match

Bergomi ha parlato a SkySport nel post-partita di Milan Roma, partita terminata 3-1.

PAROLE – «Per me questo è fallo. Lui non guarda mai la palla e vede il movimento di Cristante. Gli fa un blocco che non gli permette di saltare».

The post Bergomi: «Per me è fallo di Pulisic, non ha mai guardato la palla e fa un blocco» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG