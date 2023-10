L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha detto la sua sul rovente Inter-Roma di domenica prossima.

Beppe Bergomi a Sky Sport ha parlato delle dichiarazioni di Mourinho in vista di Inter-Roma– “Io capisco Mourinho, ha tanti giocatori infortunati. Se avesse avuto i vari Sanches, Dybala, Smalling etc etc anche la Roma avrebbe avuto tante rotazioni. Non ha sei difensori perché giocando a tre non ne ha sei da schierare mancando Smalling e Kumbulla, la difesa è forse il reparto in cui giocano davvero sempre gli stessi. Negli altri reparti però può alternare ma, ripeto, capisco José: vede l’Inter che ha già alle spalle due giorni di riposo, che ha solo un paio di assenze come Arnautovic e Cuadrado, mentre lui ne ha qualcuna in più”.

Imago Londra (Inghilterra) 10/06/2013 – presentazione nuovo allenatore Chelsea / foto Imago/Image Sport

nella foto: Jose’ Mourinho ONLY ITALY

Sulla questione Lukaku

L’ex difensore poi ha ammesso di essere ben informato sulla versione dell’Inter dell’addio del belga: “Io sto aspettando le sue dichiarazioni per quanto successo quest’estate perché se dice ‘al Milan no mai’, ‘alla Juve no mai’ e poi i primi accordi li vai a fare con queste due società è ovvio che il tifoso si senta tradito. Però lui non ha mai parlato quindi aspetto anche la sua versione. So cosa è successo, quello che mi ha detto la società, quindi ad un certo punto hanno pure cercato di riallacciare i rapporti ma poi a quel punto lo spogliatoio non era più d’accordo”.

