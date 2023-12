Bergonzi: «C’è stata qualche polemica sul calcio d’angolo del gol di Rabiot in Monza Juve, ma…». L’analisi dell’ex arbitro

Bergonzi, ex arbitro e attuale moviolista della Rai, alla Domenica Sportiva ha analizzato il calcio d’angolo da cui è scaturito il gol del vantaggio di Rabiot in Monza Juve.

LA SPIEGAZIONE – «C’è stato qualche dubbio e polemica sull’assegnazione del calcio d’angolo che ha portato a gol di Rabiot post rigore sbagliato da Vlahovic. Basta guardare il piede sinistro, un metro prima della linea fondo: significa che il piede destro tiene in gioco il pallone. Le immagini non danno certezze, ma per esperienza…Non colpisce lui fuori dalla linea di fondo. Le polemiche nascevano perché si pensava che lui calciasse già fuori dalla linea di fondo, invece non è vero. Il calcio d’angolo è giusto e il gol è regolare».

The post Bergonzi: «C’è stata qualche polemica sul calcio d’angolo del gol di Rabiot in Monza Juve, ma…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG