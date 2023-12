Bergonzi ha voluto parlare dell’arbitro Massa e del presunto fallo di Lautaro Martinez durante Napoli Inter

Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ai microfoni della Domenica Sportiva ha commentato il controverso episodio avvenuto in Napoli Inter tra Lautaro e Lobotka da cui è nato il gol del vantaggio nerazzurro di Calhanoglu. Parole all’insegna della polemica.

LE PAROLE – «I giocatori del Napoli protestano per un fallo di Lautaro su Lobotka centrocampo. Passano 20 secondi dal momento del fallo, l’Inter rimane sempre in possesso del pallone, il VAR poteva intervenire. E’ evidente la trattenuta di Lautaro su Lobotka. E’ un placcaggio, l’arbitro è a due metri e doveva fischiare un giustissimo fallo. Perché non l’ha fatto? Al momento del fallo guarda a sinistra e non il contatto, errore grave per un arbitro bravo ed esperto come Massa. Detto ciò il VAR poteva intervenire perché il placcaggio è nettissimo e quindi è un chiaro ed evidente errore».

