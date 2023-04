Berlusconi ricoverato in terapia intensiva: sono ore di ansia. L’ex Presidente del Milan è al San Raffaele e oggi sono attesi aggiornamenti

L’ex Presidente del Milan Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare che gli ha provocato un’insufficienza respiratoria. Nessun bollettino medico ufficiale per ora, ma oggi il suo medico di fiducia e primario del reparto di cardiochirurgia Alberto Zangrillo potrebbe parlare alla stampa.

Il Presidente del Monza era stato in ospedale già la scorsa settimana per degli accertamenti dopo un’aritmia e alcuni dolori accusati ad Arcore. Uscito salutando i giornalisti, dopo 48 ore le condizioni sono peggiorate. Rimane vigile, ma viene assistito nella respirazione. Con la famiglia presente al suo fianco, si attendono ulteriori aggiornamenti in giornata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

