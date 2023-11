Bernardeschi sull’account Instagram di Tuttosport, ha risposto alle domande del Direttore Guido Vaciago. Ecco cosa ha detto

Le parole di Federico Bernardeschi nell’ intervista sull’account Instagram di Tuttosport, in risposta alle domande del Direttore Guido Vaciago. Ecco cosa ha detto:

«La Juve per me è qualcosa di speciale. Io sono diventato un uomo e un calciatore alla Juve. Ho fatto un percorso meraviglioso, abbiamo vinto tanti trofei e ne vado fiero. Ciò che accadrà non posso saperlo, ma se ci sarà l’occasione risponderò sicuramente. Non ho mai nascosto il mio amore per la Juve, forse avrei dovuto farla vedere un po’ di più. Io non sono uno che fa vedere molto di sé, ma questo amore avrei dovuto farlo vedere di più. È rimasto tanto affetto e questo mi fa tanto piacere. Io vivo qui a Torino e quando vado in giro e la gente mi ferma, mi apprezza, mi fa tanto piacere e vorrei ricambiarlo di cuore. Il Milan? No, no, no. Papà è milanista, ma per me la Juve è la Juve»

