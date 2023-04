L’ex portiere nerazzurro, Tommaso Barella, ha voluto dire la sua su Nicolò Barella, suo ex compagno all’Inter e grande amico

Intervistato da TMW, Tommaso Berni, parlando della stagione dell’Inter, si è soffermato sulle prestazioni e sul valore di Nicolò Barella.

LE PAROLE DI BERNI –: «Eh Barellone… L’amico mio le qualità ce le ha sempre avute, sta crescendo di mese in mese, di partita in partita e sta diventando sempre più determinante e più leader. Già da un paio di anni può essere messo tranquillamente nella top 10 dei centrocampisti in Europa».

L’articolo Berni elogia Barella: «Ha qualità, è nella top 10 dei centrocampisti in Europa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG