L’ex portiere nerazzurro Tommaso Berni ha parlato di un suo compagno all’Inter, Lautaro Martinez e della stagione che sta vivendo

Intervistato da TMW, l’ex portiere dell’Inter Tommaso Berni ha speso parole al miele per un suo ex compagno, ovvero Lautaro Martinez.

LE PAROLE DI BERNI –: «Per Lauti ho un amore profondamente enorme (ride, ndr). So quanto lui tenga alla maglia, ai compagni, a vincere e a raggiungere gli obiettivi. È un giocatore importantissimo, un atleta incredibile, bravo sia tatticamente che tecnicamente e con una grinta pazzesca. Sono felicissimo. Posso garantirti che ho urlato come lui a casa dei miei amici quando guardavo la partita (ride, ndr). Lui per me è fondamentale per come gioca, per come si impegna, e lo è anche nei periodi più bui».

