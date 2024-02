L’ex centrocampista Nicola Berti ha tessuto le lodi del centrocampista sardo ammettendo di essere rimasto sorpreso dalla sua ultima prestazione.

Niccolò Barella è stato il migliore dei 3 centrocampisti nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid ed in generale uno dei migliori in campo.

L’elogio

Nicola Berti ha parlato del centrocampista sardo nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport; ecco le sue considerazioni. “Nel suo ruolo, in Europa è il più forte in assoluto: gli darei il Pallone d’oro. Ogni tanto Barella lo sento, ho il suo numero. Martedì sera, a San Siro in Inter-Atletico, ero a bordo campo e dopo dieci minuti di partita istintivamente avrei scavalcato per raccogliere i guanti che Barella aveva appena lanciato a terra. Ho pensato di corrompere qualcuno per farmeli dare…”.

Nicolo Barella

I paragoni

“Ha completato l’escalation, avvicino lui e Gundogan per qualità e caratteristiche tecniche. Ho visto Barella nella partita contro l’Atletico Madrid: è in formissima, nel primo tempo l’Inter attaccava vicino a dove ero posizionato io e mi sono davvero reso conto del furore che ha addosso. Un giocatore pazzesco, come sostengo da tempo. Poi penso che Barella abbia ancora dei margini di miglioramento“.

Il desiderio

“La sua ipotetica cessione? Spero di no: lui, Lautaro e Dumfries vanno blindati. Poi certi club, come per esempio il Manchester City, hanno i mezzi per sferrare l’assalto a un giocatore del livello di Barella. Ma spero che l’Inter resista”.

