Il famoso giornalista Gianni Bezzi parla così del Milan a MilanNews.it, ecco le sue parole: “Pioli è chiamato a dare una scossa alla squadra. Deve ritrovare il proprio gruppo e soprattutto andare a scavare dentro la testa dei giocatori. Forse deve cercare di avere il coraggio di modificare anche qualcosa. Non c’è solo un problema di modulo o di gioco. Il Milan deve ritrovare lo spirito dello scorso anno“.

Conclude così: “Credo che il Milan dovrà fare i conti anche con la condizione di alcuni giocatori chiave. Theo Hernandez ha giocato molto al Mondiale, Leao avrà pagato il prezzo di non aver fatto lo stesso dato che spesso è rimasto in panchina. Lo stesso Giroud appare un po’ stanco. Tomori poi dopo una partenza molto lanciata non è nella migliore condizione, la prova è la prestazione in Supercoppa Italiana. A volte intestardirsi sempre con lo stesso gruppo può essere anche restrittivo dal punto di vista di un rilancio“.

