Fabrizio Biasin si è soffermato su quanto fatto dalla Juve nelle ultime partite di campionato. Le sue parole

Il giornalista, Fabrizio Biasin, a TvPlay, ha parlato del rendimento della Juve nelle ultime 4 partite di Serie A.

PAROLE – «Allegri i punti li ha fatti e nonostante le ultime tre settimane complicate la Juventus resta seconda in classifica. Questa squadra, però, non mi sembra che abbia gli strumenti per affrontare i problemi. Nel momento in cui hanno dovuto alzare l’asticella sono proprio mancate le basi del gioco e questo è venuto fuori soprattutto contro il Verona, una squadra che ha cambiato tanto a gennaio e nonostante i tanti problemi ha giocato a un livello superiore rispetto alla Juventus. Questo pesa molto su Allegri perché quando deve cambiare registro sui 90 minuti va in difficoltà e si arena».

